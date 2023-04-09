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الأحد، 09-04-2023 11:51 ص

ظهور صادم لـ إسعاد يونس تتكئ على عكاز في عزاء والد دينا الشربيني -فيديو

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الوكيل الإخباري- ظهرت الفنانة المصرية إسعاد يونس في عزاء والد الفنانة دينا الشربيني وهي متكئة على «العكاز»، في مشهد صادم.

ووثق الفيديو الفنانة بوجه شاحب وبدا عليها الإعياء حيث مازالت حالتها الصحية لم تتحسن بشكل كامل، بعد تعرضها لوعكة شديدة في الشهور الماضية.

ورغم حالتها الصحية ، حرصت الفنانة إسعاد يونس، على حضور عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، الذي أُقيم اليوم في مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد كبير من الفنانين، من أصدقاء دينا الشربيني، الذين حرصوا على دعمها ومساندتها.

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