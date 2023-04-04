"كامل العدد" أول عمل يودع رمضان.. إشادات ومطالبات بجزء ثاني

الوكيل الإخباري- تصدر المسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهائه، ليكون أول مسلسل يودع شهر رمضان بحلقاته الـ15، وسط إشادة واسعة ومطالبات بجزء ثاني .



وشهدت حلقات المسلسل المصري طوال فترة عرضه إشادة واسعة، لاقتراب حكايته من الأحداث التي تقترب بشدة من الواقع المصري، ومناقشته لقضايا أسرية بشكل كوميدي وخفيف، أبرزها زواج المرأة المطلقة وما تواجهه من تحديات وصعوبات، والمشاكل التي يمر بها الأطفال عند انفصال الوالدين.

اضافة اعلان



وربط الجمهور أحداث المسلسل بفيلم مصري شهير "عالم عيال عيال" صدر عام 1976 ومقتبس من فيلم أمريكي "أولادك وأولادي وأولادنا"، لسميرة أحمد، ورشدي أباظة، وسهير رمزي، وسمير غانم، وأشادت بطلته سميرة أحمد بالمسلسل والطريقة التي تناول بها الفكرة بشكل مختلف استقطب أنظار الجمهور، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي خفيف، حول امرأة مطلقة لديها 4 أطفال من زيجات سابقة، وتعيش قصة حب مع أب لديه 3 أطفال من زوجته الولى، ويختار الزوجان جمع الأطفال الـ7 معاً في منزل واحد، وسط محاولة الأبناء التخلص من هذه الزيجة، لتنتهي الأحداث نهاية سعيدة بعودة "ليلى" و"أحمد" بعد اعتراف الأولاد بما فعلوه من أجل التفريق بينهما، لتعلن "ليلى" أنها حامل في الطفل الخامس وسط تجمع عائلي لطيف.



كما فاجأت إسعاد يونس الجمهور بغنائها في المسلسل، من خلال مشاركة حفيدتها الغناء على المسرح في عرض مدرسي، مرتدية ملابس تشبه زي الراحلة فيروز في فيلم دهب.



ومن النجوم الذين أشادوا بالعمل، الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، مغردة: "ألف مبروك النجاح الكبير بمصر والوطن العربي ولكل النجوم المميزين بالهالعمل المختلف"، وذلك رداً على تغريدة لزوجها منتج المسلسل جمال سنان الذي أعرب عن فخره وسعادته بنجاح المسلسل، موجهاً رسالة شكر وتهنئة لطاقم العمل، قائلاً: "كل الشكر للنجمة الكبيرة دينا الشربيني على الأمانة والتميز، شراكتنا مثمرة دائماً للنجم شريف سلامة على المهنية والجهد، والقديرة إسعاد يونس وكل النجوم".



وأشاد الإعلامي المصري عمرو أديب بالمسلسل، قائلاً في برنامج "الحكاية" "من أحسن المسلسلات التي شاهدناها منذ فترة طويلة، مسلسل قائم على كوميديا الموقف مع التمثيل الجميل الذي يحمل قيماً إنسانية"، موجهاً رسالة تهنئة لفريق المسلسل، الذي حقق نجاحاً كبيراً رغم عرضه حصرياً على منصة "شاهد" الإلكترونية وليس على أي قناة تلفزيونية أخرى.

24