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الأحد، 04-10-2020 02:28 م

عادل كرم يظهر بـ لوك مختلف في برومو الهيبة - الرد

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الوكيل الإخباري _ شارك الفنان اللبناني عادل كرم متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" برومو مسلسل الهيبة - الرد ، وقد ظهر بـ لوك مختلف .

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وقد اعلنت شركة الصباح عن عرض مسلسل الهيبة الرد في الأول من شهر نوفمبر، بعد ما كان من المقرّر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي ولكنه تأجل بسبب وقف التصوير في لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا. 

 

المصدر : صدى البلد 

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