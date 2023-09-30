عش الحياة".. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ

الوكيل الاخباري - ‎في مفاجأة فنية من العيار الثقيل، طرح النجم عمر العبداللات، أحدث أغانيه "عش الحياة"، في تعاون فني هو الأول يجمعه بالشاعر السعودي، معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.



‎الأغنية التي لحنها العبداللات بنفسه ووزعها موسيقياً المايسترو مدحت خميس، وقام بالمكساج والماسترنج جاسم محمد، تتناول قضية شحذ همم النفس للاعتماد على ذاتها، دون انتظار المساعدة من أي شخص آخر.



‎وتلتقي كلمات الأغنية المكتوبة بإحساس الشاعر وتجربته العميقة في الحياة، مع الألحان ليتحول النص الشعري إلى قطعة موسيقية تشرح مقاصد الكلام.

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‎وتقول الأغنية: "ما عاد في الدنيا ولا في الناس خير.. والكلمة الي تخاف منها.. قولها/ من لا يحبك.. لن يحبك في الأخير.. لو دارت الدنيا.. بكل فصولها/ اتعب على نفسك.. الين انك تصير.. يا انت فوق الشمس.. ولا حولها/ وما يلتقي وصف الصغير مع الكبير.. وكبر الأوادم غير كبر عقولها".