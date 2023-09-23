فيديو-محمد عبده يتوقف عن الغناء بسبب معجب في السعودية

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان محمد عبده حفلاً غنائياً مميزاً في جدة، أمس الجمعة، وسط حشود ضخمة من محبيه ، للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق".



بدأ الحفل بتدفق جماهيري غفير إلى مسرح السوبر دوم في جدة، حيث انتظم الحضور بألوان العلم السعودي ، ما منح الأمسية أجواء وطنية مليئة بالفخر والحماس.. ومع دخول محمد عبده المسرح، انطلق الحفل بأغنية "حدثينا" التي لاقت استقبالاً حاراً من الجمهور الذي تفاعل بشدة مع الفنان.



وخلال الحفل، قدم محمد عبده مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، حيث غنى للمملكة السعودية وجمهورها.. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات المباشرة من الحفل، وتحول هاشتاغ #محمد_عبده_في_جدة إلى ترند في السعودية.



وشهد الحفل لحظات مميزة، حيث صعد أحد المعجبين إلى المسرح أثناء غناء محمد عبده، على الرغم من استبعاده في البداية من قبل المنظمين.



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واضطر الفنان الكبير، في نهاية المطاف، للتدخل شخصياً وتوقف عن الغناء، ريثما تم إعادة هذا المعجب إلى قاعة الحفل وجلوسه أمامه، ما أثرى تجربة الحفل بلمسة إنسانية تعبر عن ارتباط محمد عبده بجمهوره.









فرحته وهو راجع❤️😂 pic.twitter.com/6U9zqFRgGr أحد المعجبين من الحماس صعد على المسرح وأستبعدوه المنظمين من الحفل وأمر أبو نوره بإعادته للمسرح والجلوس امامه .فرحته وهو راجع❤️😂 #محمد_عبده_في_جدة September 22, 2023

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