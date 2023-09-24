3 عادات عربية وقعت جورجينا في حبها بطريقة غير متوقعة

الوكيل الإخباري- منذ وطأت قدماها أرض المملكة العربية السعودية، تواصل جورجينا رودريغيز لفت الأنظار تجاه جمالها وملامحها التي وصفها البعض بأنها عربية الجمال وبالطبع أناقتها الشديدة واهتمامها بمظهرها.

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ولكن يبدو أن الثقافة العربية تركت أثراً وانعكاساً واضحين على الحسناء الأرجنتينية الإسبانية، حيث وقعت جورجينا رودريغيز في غرام 3 عادات من الثقافة العربية، دون أن تشعر وبطريقة مفاجئة للجمهور وغير متوقعة.



تعالوا نتعرف على هذه العادات العربية الثلاث التي وقعت جورجينا في حبها من خلال هذا التقرير:



القهوة العربية

جورجينا القادمة من بلاد الغرب، وقعت في غرام القهوة العربية بطعمها وكيفية تناولها على الطريقة العربية الكلاسيكية، التي تشتهر بطعمها المميز والمر، تنزل من الدلة إلى كوب صغير ويتم احتساؤها على الفور وهي ساخنة.



البخور

سحر الشرق الذي يكمن في البخور وروائحه العطرة المميزة، استطاع إيقاع جورجينا رودريغيز في حبائله، لتظهر شريكة كريستيانو رونالدو وهي تتعطر مستخدمة مبخرة تفوح منها رائحة الطيب المحترق، على الطريقة العربية التي استخدمتها الجدات ولا تزال الفتيات مولعات بها.



العباءة العربية

تعرف جورجينا رودريغيز بجرأتها في الاختيارات العامة في حياتها، تلك الثقافة التي نشأت عليها، خاصة من ناحية اختيار الملابس، ولكن سحر الثقافة العربية انعكس عليها مجددا في اختيار بعض الإطلالات التي تظهر بها، خاصة اختيارها للعباءة العربية المميزة التي أصبحت تخطف بها الأنظار أينما حلت.



وكانت جورجينا رودريغيز قد ظهرت أكثر من مرة وهي ترتدي العباءة العربية التقليدية، وكانت البداية في أحد ملاعب قطر أثناء فعاليات كأس العالم الماضي، وقبل انتقال صديقها كريستيانو رونالدو رسمياً إلى السعودية بعد انضمامه إلى فريق نادي النصر السعودي.



ثم جاء اختيار جورجينا للعباءة مرة ثانية أثناء حفل استقبال جماهير نادي النصر السعودي احتفالا بتعاقد النادي مع النجم العالمي، داخل ملعب مرسول بارك لنادي النصر السعودي في يناير الماضي.



وقبل أيام شوهدت جورجينا وهي ترتدي عباءة باللون الفيروزي مع توب طويل نسقته باللون الأسود، أثناء قيامها برحلة تسوق، وكانت هذه هي نفس الإطلالة التي ظهرت فيها احتفالا باليوم الوطني السعودي والتي حصلت على إشادات لا متناهية، كما طلب منها معجبوها تكرار ارتداء هذه الإطلالات العربية التي تناسب شكل جسدها وتظهر أناقتها.



ليالينا