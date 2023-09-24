الأحد 24-09-2023
الوكيل الاخباري

برامج تمويلية بمبالغ من 5000 إلى 75000 دينار لأبناء معان

1.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأميركية في الأردن

تعميم من البنك المركزي إلى جميع البنوك

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

تعرّف على أسعد وجهات السفر في العالم لعام 2023 - أسماء

الامن العام للمواطنين : 10 نصائح تنقذك من هذا الفخ ! - صورة

الامن العام : إصابة سيدة و3 أطفال بحريق منزل

بيان صارم صادر عن وزارة الخارجية

تنويه حكومي هام لأصحاب العمل بالاردن

الأحد، 24-09-2023 02:38 م

3 عادات عربية وقعت جورجينا في حبها بطريقة غير متوقعة

Doc-P-451920-638226690178366243


الوكيل الإخباري- منذ وطأت قدماها أرض المملكة العربية السعودية، تواصل جورجينا رودريغيز لفت الأنظار تجاه جمالها وملامحها التي وصفها البعض بأنها عربية الجمال وبالطبع أناقتها الشديدة واهتمامها بمظهرها.

اضافة اعلان


ولكن يبدو أن الثقافة العربية تركت أثراً وانعكاساً واضحين على الحسناء الأرجنتينية الإسبانية، حيث وقعت جورجينا رودريغيز في غرام 3 عادات من الثقافة العربية، دون أن تشعر وبطريقة مفاجئة للجمهور وغير متوقعة.


تعالوا نتعرف على هذه العادات العربية الثلاث التي وقعت جورجينا في حبها من خلال هذا التقرير:


القهوة العربية
جورجينا القادمة من بلاد الغرب، وقعت في غرام القهوة العربية بطعمها وكيفية تناولها على الطريقة العربية الكلاسيكية، التي تشتهر بطعمها المميز والمر، تنزل من الدلة إلى كوب صغير ويتم احتساؤها على الفور وهي ساخنة.


البخور
سحر الشرق الذي يكمن في البخور وروائحه العطرة المميزة، استطاع إيقاع جورجينا رودريغيز في حبائله، لتظهر شريكة كريستيانو رونالدو وهي تتعطر مستخدمة مبخرة تفوح منها رائحة الطيب المحترق، على الطريقة العربية التي استخدمتها الجدات ولا تزال الفتيات مولعات بها.


العباءة العربية
تعرف جورجينا رودريغيز بجرأتها في الاختيارات العامة في حياتها، تلك الثقافة التي نشأت عليها، خاصة من ناحية اختيار الملابس، ولكن سحر الثقافة العربية انعكس عليها مجددا في اختيار بعض الإطلالات التي تظهر بها، خاصة اختيارها للعباءة العربية المميزة التي أصبحت تخطف بها الأنظار أينما حلت.


وكانت جورجينا رودريغيز قد ظهرت أكثر من مرة وهي ترتدي العباءة العربية التقليدية، وكانت البداية في أحد ملاعب قطر أثناء فعاليات كأس العالم الماضي، وقبل انتقال صديقها كريستيانو رونالدو رسمياً إلى السعودية بعد انضمامه إلى فريق نادي النصر السعودي.

ثم جاء اختيار جورجينا للعباءة مرة ثانية أثناء حفل استقبال جماهير نادي النصر السعودي احتفالا بتعاقد النادي مع النجم العالمي، داخل ملعب مرسول بارك لنادي النصر السعودي في يناير الماضي.


وقبل أيام شوهدت جورجينا وهي ترتدي عباءة باللون الفيروزي مع توب طويل نسقته باللون الأسود، أثناء قيامها برحلة تسوق، وكانت هذه هي نفس الإطلالة التي ظهرت فيها احتفالا باليوم الوطني السعودي والتي حصلت على إشادات لا متناهية، كما طلب منها معجبوها تكرار ارتداء هذه الإطلالات العربية التي تناسب شكل جسدها وتظهر أناقتها.

 

ليالينا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إسعاد-يونس-1675939265

إسعاد يونس تروي موقفا طريفا من طفولتها مع عبد الحليم حافظ

رامي-صبري

رامي صبري بحفل في عمان وتذاكر الدرجة الخاصة 125 ديناراً

463513_original_822345_original

منة فضالي تعلن إصابة والدتها بكسر في الذراع وخضوعها لجراحة عاجلة

233511Image1

وُصِف بـ"قليل الذوق".. شريف منير يعتذر ويؤكد: "استحق ما قيل"

012_0

شيرين عبد الوهاب تستغيث بالنيابة العامة مجدداً

72EF04B3-F0A9-4F8A-BDF0-7182B1ECEEB7

فنان عربي شهير يُعلن وفاة المئات من اقاربه باعصار دانيال -صورة

أخبار متعلقة
211080

فيديو-محمد عبده يتوقف عن الغناء بسبب معجب في السعودية

8216675_1680877148

محمد رمضان يصل بيروت لاستلام جائزة "افضل ممثل عربي" عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة"

cherine230915042943604~

شيرين تحضر مفاجأة.. حفل في العلا السعودية

427093_0

محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93

305391_0

أحمد سعد يلتقي مع ليبرون جيمس في السعودية -صورة

1_188861_original

محمد الحلو يقدم أغنية خاصة للسعودية