علا بدر ترزق بمولودها الأول - صورة

الوكيل الإخباري- رُزقت الممثلة السورية علا بدر بمولودها الأول، من زوجها المصور التلفزيوني راكان حمودة، وأطلقا عليه اسم "عمر"، وفق ما أعلنت شقيقتها الفنانة روعة ياسين عبر "فيسبوك".



وفي التفاصيل، نشرت روعة ياسين صورة لزينة استقبال المولود، وأرفقتها بتعليق قدمت خلاله التهنئة والمباركة لشقيقتها بدر بقدوم طفلها الأول، قائلة: "الحمد لله الحمد لله اليوم رزقنا باغلى هدية عمر راكان حمودة الله يخليلكن ياه يا حبايبي ويجعلوا من الصالحين يارب".

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وتابعت معربة عن سعادتها: "الله يحميه، ويتربى بعزكن يارب نورت حياتنا وقلبنا يا حبيبي، الله يبارك فيك ويخليلكن ولادكن الف حمد وشكر لله".



وتفاعل عدد من النجوم مع خبر ولادة علا بدر، حيث علق وفيق حبيب: "مبروك ألف مبروك"، وكتبت غادة بشور: "ألف ألف ألف مبروك".





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