عمرو أديب أفضل مذيع تلفزيوني عن 2022 في مصر

الوكيل الإخباري-حصدت قناة MBC مصر، المرتبة الأولى في الاستطلاع السنوي الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، حول الأفضل خلال عام 2022.



واحتلت قناة MBC مصر، المركز الأول كأكثر القنوات المصرية مُتابعة بنسبة 24%، بينما جاء الإعلامي عمرو أديب كأفضل مذيع في 2022 بنسبة 32%.

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وكان المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، قد أعلن عن نتائج استطلاعه السنوي حول الأفضل في عام 2022، وشمل الاستطلاع أسئلة عن أفضل المذيعين والفنانين والقنوات التليفزيونية، وأفضل الأعمال الدرامية.



المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) هو مركز مستقل ليست له أية انتماءات حزبية يُقدم بحوث الرأي العام بحيادية ومهنية.



وقد تأسس المركز في أبريل 2012، ويلتزم بتزويد الباحثين، وواضعي السياسات، وقادة الأعمال، والجمهور العام بمعلومات موثوق بها عن ردود الفعل، واتجاهات الرأي العام بخصوص الموضوعات والسياسات التي تحظى بالاهتمام العام، بالإضافة إلى إعداد وإتاحة الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمجالات التنموية المختلفة.



يذاع برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب، 4 أيام أسبوعيًا من الجمعة إلى الاثنين في تمام الساعة الـ 10 مساءً عبر شاشة قناة MBC مصر، ويناقش أغلب القضايا المجتمعية والاقتصادية، بجانب الرياضة، والفن.

القاهرة 24

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