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الخميس، 30-06-2022 10:58 ص

عمرو دياب يتراجع عن صدارة ترتيب قنوات الفنانين على يوتيوب - أسماء

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الوكيل الإخباري-صدر تقرير  Youtube Charts   لترتيب قنوات نجوم الفن من فترة أيار – مايو ٢٠٢١ الى أيار – مايو ٢٠٢٢ تبعاً للأكثر مشاهدة على يوتيوب .

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واحتل الصدارة الفنان محمد حماقي لهذا العام ليتفوق على الفنان المصري عمرو دياب الذي اعتاد الصدارة لفترات طويلة من الأعوام السابقة .

 

وما يلي الاحصاءات الصادرة من تقرير youtube charts لأول 6 فنانين الأكثر مشاهدة على يوتيوب  :

 

1- محمد حماقي : 877 مليون مشاهدة خلال عام .

 

2- حسين الجسمي: 854 مليون مشاهدة خلال عام . 

 

3 -عمرو دياب: 808 مليون مشاهدة خلال عام.

4 -تامر حسني: 750 مليون مشاهدة خلال عام. 

 

5 -راشد الماجد: 731 مليون مشاهدة خلال عام . 

 

6-سعد لمجرد : 708 مليون مشاهدة خلال عام .

 

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد تصدر الترند في وقت سابق من شهر شباط / 2022 لحذف جميع ألبوماته عن قناته الخاصة في يوتيوب .

 

 


 

 

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