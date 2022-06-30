عمرو دياب يتراجع عن صدارة ترتيب قنوات الفنانين على يوتيوب - أسماء

الوكيل الإخباري-صدر تقرير Youtube Charts لترتيب قنوات نجوم الفن من فترة أيار – مايو ٢٠٢١ الى أيار – مايو ٢٠٢٢ تبعاً للأكثر مشاهدة على يوتيوب .

اضافة اعلان

واحتل الصدارة الفنان محمد حماقي لهذا العام ليتفوق على الفنان المصري عمرو دياب الذي اعتاد الصدارة لفترات طويلة من الأعوام السابقة .

وما يلي الاحصاءات الصادرة من تقرير youtube charts لأول 6 فنانين الأكثر مشاهدة على يوتيوب :

1- محمد حماقي : 877 مليون مشاهدة خلال عام .

2- حسين الجسمي: 854 مليون مشاهدة خلال عام .

3 -عمرو دياب: 808 مليون مشاهدة خلال عام.





4 -تامر حسني: 750 مليون مشاهدة خلال عام.

5 -راشد الماجد: 731 مليون مشاهدة خلال عام .

6-سعد لمجرد : 708 مليون مشاهدة خلال عام .

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد تصدر الترند في وقت سابق من شهر شباط / 2022 لحذف جميع ألبوماته عن قناته الخاصة في يوتيوب .





الجرس