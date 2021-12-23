الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 04:25 م

عمرو دياب يستقبل العام الجديد مع جمهور بوليفارد الرياض

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الوكيل الإخباري - يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل كبير في بوليفارد الرياض ضمن فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 30 ديسمبر المقبل.

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القمّة أولاً
من جانبها، أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن الحفل المرتقب وذلك عبر صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


من ناحية أخرى واصل النجم عمرو دياب تصدّره لترتيب موقع يوتيوب ميوزيك للفنانين الأكثر استماعاً ومشاهدة فى مصر على موقع الفيديوهات الشهير الأسبوع الماضي.


وكشف تصنيف موقع يوتيوب عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعاً ومشاهدة بمصر محققاً 11 مليوناً و600 ألف مشاهدة .

 

المصدر - نواعم

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