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السبت، 20-01-2024 01:04 م

عمرو سعد أول عربي بعد عمر الشريف يشارك ببطولة فيلم في هوليوود

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الوكيل الإخباري - أكد النجم المصري عمرو سعد أنه يستعد للتعاقد على المشاركة في فيلم أميركي من تأليف وإخراج المخرج الأميركي الحاصل على جائزة "أوسكار" روبرت موريسكو.

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وقال سعد في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "الرجل الذي سلّمني جائزة تكريمي في مهرجان "كابري" هو بوبي موريسكو الحاصل على جائزة أوسكار عن فيلم "كراش"، وأنا في الطريق للتوقيع على عقد فيلم مهم جداً من تأليفه وإخراجه، وجارٍ التحضير له حالياً".

 

وأضاف: "بإذن الله سوف أكون أول عربي بعد عمر الشريف يشارك في السينما الأميركية كبطل في فيلم كبير".

 

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