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الأربعاء، 01-06-2022 04:29 م

عمل جديد للفنانة أمل عرفة

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الوكيل الإخباري-نشرت الممثلة السورية أمل عرفة على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لها في فستان أحمر منقط بالابيض مع قبعة متناسقة.

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الصورة من العمل الجديد الذي تقوم ببطولته مع الممثل والمسرحي اللبناني جورج خباز تحت عنوان "البحث عن براندو الشرق". العمل سوف يتم طرحه قريباً على احدى المنصات هو من انتاج شركة الصباح وهو من نوع الكوميديا السوداء تتخلله مواقف مضحكة من تأليف جورج خباز ومن اخراج أمين درة.


المسلسل مؤلف من عشر حلقات مترابطة، وتدور حول قصة واحدة، وهو أول عمل يجمع بين عرفة وخباز الى جانب باقة من الممثلين.

 


 

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