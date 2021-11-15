غادة عبد الرازق بأحدث ظهور مع زوجها - صور

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بأحدث صورة لها تجمعها مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد 24 ساعة من ظهورهما الأول منذ فترة طويلة، في حفل زفاف جماعي أقيم في محافظ أسيوط بجنوب مصر، وشهد تكريم غادة عن مجمل أعمالها الفنية.



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غادة حرصت على الظهور بإطلالة بسيطة في جلسة تصوير ظهرت في أغلبها بمفردها، وشاركها زوجها في صورتين فقط، ووجهت غادة الشكر لكل من خبير التجميل علاء التونسي ومصفف الشعر هيثم دهب.





المصدر - سيدتي