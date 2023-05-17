فتاة تتنبأ بموت فهد الحيان قبل وفاته بأسبوع

الوكيل الإخباري- أثارت فتاة عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً، بعد إعلان وفاة الراحل فهد الحيان بشكل مفاجئ، حيث كشفت عن أنها رأت حلماً مخيفاً عن الفنان الراحل قبل وفاته بأسبوع.



بعد إعلان وفاة الفنان السعودي فهد الحيان، مساء أمس الاثنين، الأمر الذي شكل صدمة لمحبيه في العالم العربي، تاركاً وراءه أدوار مميزة ومختلفة أحبها الجمهور السعودي والخليجي، وأبرزها شخصيات مثل رويشد وغشمشم.



حيث استقبلت الجماهير السعودية والعربية نبأ الوفاة الراحل فهد الحيان، وبدأ الكثير في التفاعل مع هذا الخبر، حيث نشرت فتاة لم تكشف عن اسمها، بأنها أرسلت رسالة إلى الحساب الخاص بالنجم عبر منصة تويتر، لتخبره أنها رأت حلماً مزعجا عنه.



وقالت الفتاة في الرسالة التي أرسلتها للراحل قبل وفاته: "حلمت أنك توفيت والله العظيم كأنه حقيقة، وأنا فيني حرقة وصياح يوم علموني بالخير وأبكي وأقول بنفسي يوه الدنيا، وأثاريها بلحظة، واعلم أمي وخواني وأقول ترا هو يقول بحسابه أني الحمد لله ما شاركت بطاش وهو قلبه طيب يوم صحيت قلت الحمد لله أنه حلم وأدخل عليك تو صاحية وخايفة".



حيث أثارت رسالة الفتاة حالة من الجدل والحزن بين جمهور ومحبي الفنان فهد الحيان، وقالوا بأنه كان يتوجب عليها عدم سرد تفاصيل الحلم والاكتفاء بالدعاء له بطولة العمر، وأنها أخطأت حينما أرسلت له الرسالة.





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