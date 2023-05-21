الأحد 21-05-2023
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الأحد، 21-05-2023 12:55 م

فنانة شهيرة تتعرض لأزمة صحية وتقلق المتابعين -صورة

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الوكيل الإخباري- كشفت الممثلة المصرية منة فضالي، عن تعرضها لأزمة صحية خلال ساعات ليل أمس السبت.

وفي منشور على حسابها عبر فيسبوك، اشارت فضالي الى أنها فقدت القدرة على التنفس، موضحة أن الاعراض تتشابه مع نزلات البرد العادية ومع مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

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وقالت: "احتقان ومش قادرة أخد نفسي من بدري وكحة ناشفة جداً وأخدت أدوية كتير ومفيش فايدة، وحرارة دلوقتي، هل دي أعراض كورونا ولا برد عادي؟".


هذا وقد أثارت منة فضالي قلق محبيها، فتلقت نصيحة من أحد متابعيها بضرورة الخضوع لفحص نسبة الأكسجين في الدم بأسرع وقت، كما نصحها متابع آخر بضرورة الابتعاد عن أي شخص كبير في السن خوفاً من انتقال العدوى إليه، لافتا الى ان الوقت الحالي شهد ظهور متحورات جديدة لنزلات البرد، وطالبها بالتوقف عن تناول المضادات الحيوية فوراً والاكتفاء بشرب السوائل الدافئة.

 


 

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