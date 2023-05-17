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الأربعاء، 17-05-2023 11:38 ص

فنانة شهيرة تتعرض لجلطة وتنقل للمستشفى - صورة

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الوكيل الإخباري- نقلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي إلى المستشفى إثر تعرضها لجلطة، قالت إنها بسبب حزنها الشديد على وفاة زميلها الممثل السعودي فهد الحيان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ52 عامًا نتيجة تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

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ووثق الفنان عبدالعزيز المسلم مقطع فيديو وثق من خلاله زيارته للشعيبي في مستشفى الأميري، حيث ظهرت الأخيرة راقدةً على سرير المشفى بملامح متعبة.

 

 

وتمنى لها المسلم الشفاء والصحة، قائلًا: "أجر وعافية هيا إن شاء الله عسى الله يشافيك ويعافيك"، كما شكر وزارة الصحة ومعالي وزارة الصحة والأطباء على اهتمامهم بصحتها وصحة المرضى الآخرين.


من جهتها، شكرت الشعيبي الأطباء الذين أشرفوا على حالتها، ودعت بالرحمة للراحل فهد الحيان.

وقبل تعرضها لجلطة، كات الشعيبي قد شاركت متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" ظهرت فيه وهي تبكي، متسائلة ما إذا كان خبر وفاة الحيان صحيحا أم مجرد شائعة؟ وقالت: "جماعة اللي يعرف فهد صدق توفى يقول لي تكفون، تكفون أحد يدق عليا من السعودية، أنا قاعدة أدق على رقمه بس مشغول، تكفون يمكن إشاعة حد يطمني".


 

فوشيا

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