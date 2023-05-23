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الثلاثاء، 23-05-2023 02:20 م

فنانة شهيرة تتعرض للطعن وتروي التفاصيل -صورة

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة الكويتية غدير الفهد عن تعرضها للطعن بأداة حادة، في منطقة الرقبة من قبل امرأة عربية وابنتها وصديق الأخيرة في فنلندا، نقلت على إثرها للمستشفى للعلاج.

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واتهمت الشابة المقيمة في فنلندا عبر حسابها في "سناب شات"، "عصابة تتألف من سيدة عراقية، وابنتها وصديقها"، بالاعتداء عليها بالسكاكين، بعد يومين من تقديمها شكوى في حقهم بتهمة الاستيلاء على أموالها بذريعة استثمارها في التداول.

كما أوضحت أنهم طاردوها ظهر يوم الجمعة الماضي بمدينة إسبو، غرب العاصمة الفنلندية هلسنكي، ورغم محاولتها الإفلات منهم، تمكنوا من طعنها في منطقة الرقبة من الخلف.


وكشفت الفنانة أن الشرطة أوقفت المشتبه بها وابنتها وصديقها، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تفاصيل أو تطورات بهذا الشأن في حينه.


وشاركت الفهد منشورا آخر عبر حسابها في "سناب شات"، كتبت فيه: "ترقبوا حملة غدير الفهد لتصفية المهاجرين المجرمين من هذا البلد العظيم".

كما أضافت مهددة: "كل ألم وكل غياب عن دوامي راح ادفع أصالة وأمها وأمير الثمن والله لتدفعون دم قلبكم وما رح تخلصون".

 

 

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