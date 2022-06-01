فنانة مصرية تحصد جائزة أفضل ممثلة -صورة

الوكيل الإخباري-فازت الممثلة المصرية هبة عبد الغني بجائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما الدورة 24 للمهرجان.



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وحصلت هبة على هذه الجائزة عن دورها في الفيلم القصير "لما كان البحر أزرق" بشخصية مريم. والذي شارك في المسابقة ضمن قسم الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك.



وعلى الأثر، عبّرت هبة عن سعادتها للفوز بالجائزة، كما وجّهت الشكر لإدارة المهرجان ولجنة التحكيم والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لإقامة الاحتفال داخل دار الأوبرا المصرية.



يُذكر أنّ فيلم "لما كان البحر ازرق" من تأليف محمد زايد وإخراج عمرو السيوفي ومدير التصوير جوزيف كرم.





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