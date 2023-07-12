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الأربعاء، 12-07-2023 02:14 م

فيديو- رد فعل أحلام على تصوير فتاة لها مع زوجها دون علمها يتصدر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري- صدر رد فعل عفوي ولطيف وراقي من الفنانة أحلام الشامسي، لحظة إدراكها أن هناك فتاة تلتقط لها الصور مع زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، دون علمهما.

وبالتفاصيل ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كانت قد التقطته ووثقته ناشطة عبر تيك توك، وهي تسترجع ذكريات رؤيتها لأحلام وزوجها مبارك الهاجري بأحد المطاعم في باريس.

قامت الناشطة بتصوير أحلام ومبارك الهاجري، الذين جلسا في هدوء بينما كانت أحلام تملي طلباتها للنادل، حتى يحضر الطعام إلى طاولتهما الخاصة، بينما استمرت الناشطة في توثيق اللحظة.

وقعت عينا أحلام على الفتاة التي كانت توثق الصور الخاصة بها مع زوجها عبر هاتفها المحمول، لتصدر أحلام رد فعل عفوي ولطيف، حيث قطعت حديثها لطلب الطعام، وأشارت لها أن تتقدم إلى طاولتها وتلتقط الصور معها مباشرة.

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ليالينا

 




 

 


 

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