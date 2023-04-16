فيديو - روجينا تحتفل بيوم ميلادها بملابس "ستهم"

الوكيل الإخباري - إحتفلت النجمة روجينا بيوم ميلادها في أجواء حماسية مميّزة مع فريق عمل مسلسل "ستهم" في كواليس التصوير.



وشاركت الممثلة المصرية متابعيها على انستغرام بمجموعة من الصور العفوية التي توثق الاحتفال بآخر يوم تصوير بالتزامن مع احتفال الجميع بعيد ميلادها وبحضور زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.



وبدت روجينا في غاية السعادة والحماس وهي ترتجي ملابس الرجال بحسب الشخصية التي تقدمها في المسلسل، وأرفقت الصور ومقاطع الفيديو بتعليق كتبت فيه: "الحمد والشكر لله، أحلى فركش. وأحلى عيد ميلاد ربنا يديمها نعمة علينا نعمة الحب والنجاح شكرا لكل كاست ستهم أمام الكاميرا وخلفها".

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