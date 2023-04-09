روجينا تكشف كواليس التجربة الأولى لابنتها في "ستهم"

الوكيل الإخباري- خلال لقاء لها مع الإعلامية سهير جودة في لقاء نشرته الأخيرة على صفحتها الخاصة بـ"فيسبوك" كشفت الفنانة روجينا، أنها كانت تشعر بالخوف في المشاهد التي كانت تقدمها أمام ابنتها مريم أشرف زكي في مسلسل "ستهم"، الذي يعرض حاليا في موسم رمضان.



وأضافت روجينا: "كنت بفضل باصة عليها عشان أشوفها بتمثل كويس ولا لأ، وكنت متوترة في أول مشهد ليها، وخايفة عليها وكنت عايزاها تبقى أحسن مني في المشهد، وأنا بمثل قدامها كنت ناسية نفسي، ومركزة معاها عشان تبقى كويسة".



وتابعت: "المخرج رؤوف عبدالعزيز قال لمريم ملكيش دعوة بمامي، ومثلي بطبيعتك خالص، وعملت دور صعب وحلو في نفس الوقت الحمدلله".



وأكدت روجينا، أن ابنتها مريم شبه عمتها الفنانة ماجدة زكي، هي كربونة ماجدة، والمخرج وهو بيعمل مونتاج قال إن مريم ريأكشنها زي ماجدة بالظبط، وضحكتها وقبولها على الشاشة أيضا مثل ماجدة".



وتابعت: "ماجدة كلمت مريم أول يوم كانت طايرة من الفرحة وبتعيط لأنها بتعتبر مريم هي ماجدة الصغيرة"

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