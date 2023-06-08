فيديو- زفاف ماريتا الحلاني ودموع والدها حديث مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني والشاب كميل أبي خليل، بزفافهما مساء أمس الأربعاء، في مزرعة والدها الفنان عاصي الحلاني وذلك في الحلانية، بلدة العروس، التي تقع في منطقة البقاع.



وأطلّت العروس بفستان بلون الأوف وايت وقصة الأوف شولدر والأوراق الثلاثية الأبعاد التي زيّنت الفستان، مع طرحة بالأوراق ثلاثية الأبعاد.

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ولم تتمالك ماريتا الحلاني ووالدها عاصي الحلاني الدموع خلال حفل زفافها، حيث بدت علامات التأثر عليهما.



كما أهداها عاصي أغنية خاصة بهذه المناسبة السعيدة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير على المنشور.





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