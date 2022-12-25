فيديو عفوي يوثّق لحظة لقاء طفليّ رامي عياش بالمولودة الجديدة

الوكيل الإخباري-شاركت مصممة الازياء داليدا عياش متابعيها على تطبيق انستغرام مقطع فيديو قصير للقاء طفليها أرام وأيانا بشقيقتهما الصغرى ألارا للمرة الأولى خلال تواجدها في المستشفى.



ووثقت زوجة النجم رامي عياش تلك اللحظات الجميلة، وأظهر المقطع دخول الطفلين بدهشة لرؤية شقيقتهما الصغرى للمرة الأولى منذ ولادتها، وأظهرت ملامح طفلتها بشكل واضح دون قلق أو ارتباك كباقي المشاهير.

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وبدا أرام في غاية الحماس والسعادة عند رؤية شقيقته وحاول تقبيلها بلطف ولكنه لم يتمكن من الوصول إليها من السرير، في حين أن أيانا بدت في غاية السعادة وحاولت ملامسة وجه شقيقتها بقوة، لتلتفت بعدها إلى الشوكولا والزينة بحركة بريئة ولطيفة.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وأثنوا على عفوية وتلقائية النجم اللبناني وزوجته في التعامل مع حياتهم الخاصة ومحبيهم وأبدوا إعجابهم بالطفلة الجديدة التي بدت ملامحها واضحة للمرة الأولى. " لها "

