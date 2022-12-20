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الثلاثاء، 20-12-2022 03:15 م

بالرغم من شعبيته الواسعة .. أحمد سعد يتعرض للانتقاد بسبب مقطع فيديو

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الوكيل الإخباري-أثار النجم أحمد سعد ضجة كبيرة بين متابعيه بعد مشاركته مقطع فيديو قصير ظهر فيه وهو يتحدث بطريقة غريبة ويردّد كلمات غير مفهومة وهو يقول: "الكبير لو عايز تطير. الكبير محمد سمير. الكبير سهى وغدير. الكبير بطاطس تحمير. الكبير ما فيش تقدير".

وتفاعل عدد من النجوم والمتابعين مع المقطع المصوّر وعبّروا عن دهشتهم من التحدّي الذي يطلقه أحمد سعد والكلمات المبعثرة التي يقولها، ومن بينهم النجم رامي جمال الذي كتب له: "هي الحالة رجعتلك تاني يا ابني ارحمني".

إلى ذلك، تم اختيار أحمد سعد لتقديم أغنية تتر بداية ونهاية مسلسل "العمدة" الذي يشارك في بطولته النجم محمد رمضان، والذي من المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023. " لها

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