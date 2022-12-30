فيديو .. عمر كمال يوقف الغناء فجأة ويبكي بحرقة على الهُواء

الوكيل الاخباري - دخل مطرب المهرجان عمر كَمْال فِيْ نوبة بكاء أثناء أدائه الحي بعد أن كشف حزنه على التعليقات المسيئة التي تعرض لها على مدار العام.

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وقال خلال ظهُوره على قناة “إم بي سي مصر” برنامج “يحدث فِيْ مصر” الذي استضافه الإعلامي شريف عامر، “أنا متعب للغاية، والناس آذوني، خاصة العام الماضي، وكانت هناك تعليقات. من الكراهِيْة التي أحببتها “.



وأضاف “العالم كله حطم ذهني، عَنّْدما أتيت من السويس إلَّى القاهرة، كان معي 10 جنيهات فقط. قلت لنفسي، مقابل 10 جنيهات إسترلينية، إما أن أنجح وأفعل ما أحتاج إليه، أو أفشل وأختبئ فِيْ أي بلد “.



وأشار إلَّى أن أول مرة غنى فِيْها كانت فِيْ فرح شعبي وأوضح “غنيت موال والجمهُور طلب مني إنهاء الفقرة، حتى الفتاة التي أحببتها كسرتني"

وتابع عمر كَمْال “ربنا أرضني … وبعد ذلك تأكدت من أن الرزق يأتي من قصده، لكنه يظل راضيًا”.



وعَنّْ تمنياته بالعام الجديد، قال صاحب أغنية “اتركونا سهرانين” “أتمنى أن أتزوج فِيْ عام 2023، من يراعي ربنا فِيْ داخلي، ويحبني لشخصي، ولدي الاستقرار فِيْ حياتي، وجزاكَمْ الله خير رزقه “.



وحول خصائص الفتاة التي يريد أن يشترك معها، كشف “أريد شخصًا يحبني حقًا ويحب نفسي، وهُو ذكي ويفهم وظيفتي، لأنني أجلس طوال اليوم أفكر كثيرًا بمفردي، لذلك أريد هِيْ لمساعدتي والتخلص مني وإصلاح حياتي وأكون لطيفًا حتى لا أنظر إلَّى الخارج “.

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