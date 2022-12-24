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السبت، 24-12-2022 01:01 م

كيف اجاب عادل امام على عرض تولي منصب نقيب المهن التمثيلية ؟

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الوكيل الإخباري-علّق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على تصريحات الفنان علاء مرسي، بشأن عدم قدرة الفنانة نبيلة عبيد وأحمد حلمي ودرة على التمثيل.

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وقال الدكتور أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية، إنه قابل علاء مرسي والذي أكد له أن تصريحاته كانت عفوية وأنه لم يقصد الإساءة لأي فنان.


وتابع أشرف زكي، أن هناك ميثاق شرف أخلاقيًّا يُطبّق على الممثلين في النقابة ويمنع تجريح الممثلين في بعضهم بعضًا، مؤكدًا تحويله كثيرين للتحقيق بسبب هذه القضايا.


كما كشف الفنان أشرف زكي، عن شطبه أسماء كل الممثلين الذين أخطؤوا في حق مصر، قائلًا: الممثلين اللي بيطلعوا يجرحوا في بعض فيه ناس منهم اتحولت للتحقيق وفيه ناس خدت إنذار وفيه عقوبات أخرى، وعندي كل يوم قضايا ممثلين في نقابة المهن التمثيلية، ولكن اللي يغلط في البلد شطبته ومصر أهم حاجة.


وأكد الفنان أشرف زكي أن الزعيم عادل إمام، يتمتع بالصحة وكل ما يشاع عن تدهور حالته الصحية ليس له أساس من الصحة، مضيفًا: صحة عادل إمام زي الفل ومفيش حاجة وفيه ناس متفردة للشائعات وإحنا على تواصل مع أولاده بشكل مستمر، من فترة كان عنده أحد الأصدقاء والزعيم عادل إمام كلمني شخصيا وهو كويس.


وكشف أشرف زكي موقفًا له مع الزعيم عادل إمام منذ 17 عامًا، ومحاولتهم كي يتولى الزعيم منصب نقيب الممثلين، قائلًا: شيء عظيم أن عادل إمام يكون نقيب الممثلين في مصر وروحنا عملنا محاولات وقالنا أنا مش فاضي لكم، وقالي محدش هينفع غيرك للمنصب وأنا وفرقتي هندعمك. " القاهرة24"


 




 

 


 

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