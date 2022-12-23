بتهمة تعاطي المخدرات.. إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية رسمياً

الوكيل الاخباري - أمرت النيابة العامة في مصر رسمياً أمس الخميس، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، بتهمة تعاطي جوهر الحشيش المخدر، وذلك بعد الاستماع لشهادة 5 من العاملين بمطار القاهرة، وتسجيل آلات المراقبة دخول المتهمة للمنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات بحوزتها، وفحص المعمل الكيماوي للمضبوطات التي كانت بحوزتها.

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ويذكر أن سلطات مطار القاهرة كانت قد ألقت القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من نيويورك، وبحوزتها 12 كيسا من مخدر الماريجوانا وسيجارتين من نفس نوع المخدر، وماكينة طحن ماريجوانا.

وسبق ان أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها بكفالة مالية قدرها خمسين ألف جنيه. ( البوابة)

