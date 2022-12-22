نجوم الفن يدعمون مستشفى سرطان في مصر مهدد بالاغلاق

الوكيل الإخباري-تفاعل عدد كبير من الجمهور مع دعوة الفنان عمرو يوسف لإنقاذ مستشفى 57357، لعلاج سرطان الأطفال بعد أن أصبح مهدداً بالإفلاس والغلق نتيجة قلة التبرعات التي تأتي إليه.



ونشرت الفنانة وفاء عامر، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو شاركت به ضمن حملة إنقاذ المستشفى، لتشجع متابعيها على التبرع.



وقالت في الفيديو: "إحنا كتير ومش هنسيب المستشفى دة يتقفل دايمًا بنمد إيدنا لبعض عشان إحنا فينا نخوة وجدعنة وشهامة".

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وأيضاً من الفنانين الذين دعموا الحملة المطرب عمر كمال، الذي أكد دعمه لهذه الحملة وطالب جمهوره في فيديو قام بنشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بضرورة التبرع لهذا المستشفى حتى لا يلقى مصير الغلق وهو يقوم بدور كبير في شفاء الكثير من الأطفال.



وأيضا حرصت كارمن سليمان على تدعيم الحملة التي قادها عمرو يوسف وقامت بنشر تدوينة تضم الحسابات الخاصة بالتبرع للمستشفى ودعت جمهورها ورواد صفحتها على "إنستغرام" بضرورة التبرع في أسرع وقت.



ونشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على "إنستغرام"، تطلب من جمهورها التبرع ولو بمبلغ بسيط. " لها "





