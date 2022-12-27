لقاء سويدان تعلن عن افتتاح دار مسنين للفنانين في مصر .. فيديو

الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، مقطع فيديو مساء أمس الاثنين تعلن فيه عن افتتاح دار مسنّين للفنانين .



وكشفت لقاء في الفيديو عن الدار بدايةً من المدخل وحتى المبنى الرئيس، حيث تُعد مجمّعاً سكنياً كبيراً يحتوي على كل أنواع الترفيه والخدمات، وليس كما هو متعارف عليه في دور المسنين وان الافتتاح سيتم اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر .



وقالت لقاء في الفيديو: "دلوقتي التجهيزات الأخيرة قبل افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية المسنين من الفنانين، التي قامت بها نقابة المهن التمثيلية بتمويل من الشيخ سلطان القاسمي، زرع وجيم الدار حلو زي ما أنتم شايفين إن شاء الله الافتتاح غداً الساعة الثانية عشرة ظهراً". " لها "

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