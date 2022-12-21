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الأربعاء، 21-12-2022 04:39 م

كيف رد سعد لمجرد على حملة واسعة في مصر ترفض اقامة حفله برأس السنة ؟

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الوكيل الإخباري-رغم الحملات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترفض دخول الفنان سعد لمجرد مصر وإحياء حفل رأس السنة بمدينة شرم الشيخ، إلا أن الفنان المغربي تجاهل تلك الحملات وأعلن على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" إحياءه الحفل يوم 29 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.اضافة اعلان


ونشر لمجرد فيديو دعائي لحفله الأول في مصر منذ فترة طويلة قال فيه: "حبايبي الغاليين في مصر هنشوف بعض يوم 29 ديسمبر في شرم الشيخ .. حبيت أشكر المنظمين.. وأشوفكم قريب".

وكانت إحدى الصفحات على "فيسبوك" قد شنّت حملة للمطالبة بمنع سعد لمجرد من الغناء في مصر، ونشرت بياناً قالت فيه: "واضح إن سعد لمجرد مصمم يحاول يدخل مصر بأي طريقة، حتى لو هيروح يغني في حفلة على الضيق في nightclub في شرم الشيخ من غير ما يعمل دعاية عنها أو يعلن عنها بنفسه عشان ما تتكنسلش!". " لها "

 




 

 


 

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