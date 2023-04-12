فيديو-منة عرفة عن زيارتها للأردن: اكلت "المنسف" بدون لحمة.. ومتحمسة اتفسح واتصور

الوكيل الإخباري- أعربت الفنانة المصرية منة عرفة في لقاء مع احدى المواقع الفنية عن مدى سعادتها لوجودها في الأردن والتي تعتبر الزيارة الأولى لها، مشيرة إلى أنها تحضر إلى زيارة أخرى خلال شهر حزيران المقبل .

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وقالت عرفة إنها جربت الأكلة الشهيرة في الأردن وهي "المنسف"، وقالت عنه "دة حلو أوي.. بس أنا ما باكلش اللحمة فأنا أكلت الرز والجميد وسبت اللحمة".



وأعلنت منة في وقت مضى أنها بصدد أن تكون مقدمة برامج على إحدى الشاشات، لتتحدث بدورها عن المرأة، وبعد سؤالها عن أبرز التطورات بشأن الأمر صرحت بأنه جرى تعديل جذري للبرنامج؛ ما أدى لعدم استطاعتهم التنبؤ بموعد انطلاقته، وعلقت "أول مرة أعمل دور المذيعة فمرعوبة أوي" .



وكانت زيارة منة عرفة للأردن للمشاركة بعرض مسرحيتها "إكس أو" في العاصمة عمان لمدة 7 أيام، برفقة كل من الفنان حمدي المرغني، وطاهر ابو ليله، وسليمان عيد، وعصام كاريكا، ومحمد أسامة، بالاضافة أيضا لكل من الفنانة ويزو وإسراء عبد الفتاح ودينا محسن، من إخراج هشام عطوة.