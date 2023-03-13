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الإثنين، 13-03-2023 03:18 م

فيديو من كواليس تصوير فيلم محمد رمضان

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الوكيل الإخباري- نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "هارلي"، ظهر فيه وقد التفّ حوله عدد من الجمهور.

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وكشف الفيديو عن محادثة بين محمد رمضان ورجل عجوز من محبيه، يقول له: "أنا شايفك الزعيم المنتظر"، ليردّ رمضان عليه قائلاً: "دي شهادة هتفضل في عقلي وقلبي".


وعلّق محمد رمضان على الفيديو قائلاً: "ربنا يديم الحب يا أعظم جمهور في الدنيا ويارب اجعلني عند حسن الظن دائماً أبداً، امبارح من تصوير فيلم (هارلي) في شوارع القاهرة".


ويشارك محمد رمضان في بطولة فيلم "هارلي" الفنانة مي عمر، وهو من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير... وقد تم طرح البوستر الرسمي الأول للعمل, ومن المقرر عرضه ضمن أفلام موسم عيد الفطر المقبل 2023.

 


 

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