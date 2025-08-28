غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت: “نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 10 غارات جوية استهدف مناطق المحمودية، والعيشية، والخردلي، والجرمق، والجبور، والزغارين والقطراني”.
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين يقول إن روسيا تبقى مهتمة بمباحثات السلام لكنها ستواصل ضرباتها في أوكرانيا
-
جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن
-
الاتحاد الأوروبي يعلن تضرر مقر بعثته في كييف بالهجوم الروسي
-
دول الناتو تعلن تخصيص 2% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي
-
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال غرب منغوليا
-
مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب عقد اجتماعا بشأن غزة بحضور بلير وكوشنر
-
3 قتلى و 9 جرحى في هجوم جوي روسي على كييف
-
مجلس الأمن يستعد لتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان للمرة الأخيرة