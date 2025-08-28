الخميس 2025-08-28 05:00 م
 

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
 
الخميس، 28-08-2025 04:19 م

الوكيل الإخباري-    نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، غارات عنيفة على عدد من مناطق جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت: “نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 10 غارات جوية استهدف مناطق المحمودية، والعيشية، والخردلي، والجرمق، والجبور، والزغارين والقطراني”.

 
 
