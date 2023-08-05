محمد هنيدي يتحدث عن تفوقه في الإيرادات على محمد رمضان

الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان محمد هنيدي جمهور السينما بتفوق بفيلمه "مرعي البريمو" على فيلم الفنان محمد رمضان "ع الزيرو"، في أول أيام عرض الفيلمين.

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كما استطاع إزاحة الفنان كريم عبد العزيز بفيلمه "بيت الروبي"، من على صدارة الإيرادات اليومية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر



وحقق هنيدي بفيلمه "مرعي البريمو" في أول يوم عرض مليونًا و300 ألف جنيه، بينما حقق رمضان بفيلمه "ع الزيرو" 843 ألف جنيه فقط.



من جانبه عبر محمد هنيدي عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلم "مرعي البريمو" بدور العرض قائلاً، في تصريح خاص لموقع "لها": "سعيد بتفاعل الجمهور على الفيلم، خاصة أنه عمل اجتماعي كوميدي، ويحمل فكرة بسيطة أساسها الضحك، والفيلم مناسب عرضه في فصل الصيف".



وعن أخبار تفوقه على محمد رمضان في أول أيام عرض الفيلم علق قائلاً: "الأمر لا يحسب بهذا الشكل، لكنني أتمنى النجاح للجميع، خاصة أننا بذلنا مجهوداً كبيراً حتى تخرج تلك الأفلام للجمهور بشكل يليق بهم".



تدور قصة فيلم "مرعي البريمو" حول تاجر بطيخ، يقع في ورطة بسبب اختفاء بطيخة تحمل سرا خطيرًا، ويضطر للبحث عنها في أماكن عدة، الأمر الذي يضعه في مواقف صعبة، وكل ذلك في إطار كوميدي.



فيلم "مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، لطفي لبيب، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.