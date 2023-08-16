في يوم ميلاده .. ماذا تعرف عن الفنان تامر حسني ؟

الوكيل الإخباري- يصادف اليوم 16 آب ذكرى يوم ميلاد الفنان تامر حسني ، و تسائل الكثيرون حول من يكون الفنان تامر حسني وكيف كانت بداياته ؟

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تخرج الفنان تامر حسني من كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر، وكان اكتشافه على يد الإعلامية سلمى الشماع، الذي وضعته على أولى خطوات بداية المشوار الفني، ليقوم تامر بعد ذلك بإكمال هذا المشوار بإيمانه الشديد بموهبته واستطاع الوصول لقلوب عدد كبير من الشباب إلى أن تم تسميته ب نجم الجيل في حين يعتبره البعض الآخرة بمثابة الشخص المؤثر والإيجابي



وعن آخر اعماله ، تصدر تامر حسني تريند يوتيوب بأغنية "مش هتغير علشان حد " وتعتبر من اخر أغنياته وتخطت عدد المشاهدات حاجز ال 10 مليون مشاهدة، وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله.

وكان قد حرص فريق عمل الفنان تامر حسني، على الاحتفال بعيد ميلاده، وذلك بعد ما قام تامر حسني بإحياء حفلة خاصة بإحدى فنادق منطقة التجمع الخامس في وسط عدد محدود من الحضور وعدد من البلوجرز والممثلين.

الفجر الفني