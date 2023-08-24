قبل إنطلاقه بساعات.. تفاصيل حفل "ليلة الدموع" بجدة

الوكيل الإخباري- ينتظر الجمهور العربي "حفل ليلة الدموع" المقرر انطلاقه خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم الخميس 24 آب ، في المملكة العربية السعودية على مسرح بنش مارك بجدة.



يشارك في حفل ليلة الدموع كلًا من أحمد سعد وحمادة هلال وتامر عاشور وآدم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومُسلم.



ويقدم نجوم حفل ليلة الدموع عدد من أغانيهم الحزينة، حيث أن فكرة هذا الحفل قائمة على الأغاني الحزينة.



وترددت أقاويل حول انضمام عدد من نجوم الغناء في حفل ليلة الدموع بالسعودية، وعلى رأسهم النجمة شيرين عبد الوهاب .



أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع



- الفئة الأولى بـ 1450 ريالا سعوديا أي ما يعادل 11،944 جنيها.



-الفئة الثانية بـ 1250 ريالا سعوديا أي ما يعادل 12،177 جنيها.



-الفئة الثالثة بـ 550 ريالا سعوديا أي يعادل 4،530 جنيها.



-الفئة الرابعة 350 ريالا سعوديا أي يعادل 2،883 جنيها.



-الفئة الخامسة والأخيرة بـ 250 ريالا سعوديا أي ما يعادل 2،059 جنيها.



ومن جانبه، أعلن المستشار تركي آل الشيخ نفاد تذاكر حفل ليلة الدموع في جدة، والمقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق له 24 أغسطس الجاري.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه أن نفاد تذاكر حفل ليلة الدموع جاء بعد طرح التذاكر بساعات قليلة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: «سولد أوت Sold out بسرعة كبيرة».

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صدى البلد





