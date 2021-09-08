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الأربعاء، 08-09-2021 09:35 م

قرار جديد من نقابة الموسيقيين في مصر بعد أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي

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الوكيل الإخباري - أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا جديدا، بعد الأزمة الأخيرة بين مطربي المهرجانات، حسن شاكوش ورضا البحراوي.

وقررت النقابة، في بيان لها، "منع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، بدءا من يوم الخميس 16 ايلول عام 2021"، مؤكدة أن ذلك بناء على قرار النقيب العام الفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة.

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وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية، قررت إيقاف تصريح الغناء للمطرب  حسن شاكوش لأجل غير مسمى، مع استمرار إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهر، على أن يحق له العودة إلى الغناء بعد انتهاء مدة الإيقاف.

 

وأعلن مطربا المهرجانات الشعبية في مصر، حسن شاكوش ورضا البحراوي، في وقت سابق، تصالحهما بعد يوم من قرار نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لهما لمدة شهر، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وظهر شاكوش والبحراوي، خلال فيديو مشترك بثه الأول عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وتبادلا المصافحة بينهما والتأكيد على التصالح وأنهما آسفين لتفوههما بأمور سلبية أزعجت الجمهور ونقيب المهن الموسيقية.

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية، أكد في بيان له، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، داعيا جموع الفنانين ومؤدي المهرجانات إلى التمسك بالأخلاق الحميدة والحفاظ على قيم المجتمع الرصينة والتمسك بالكلمة الصائبة.

 

المصدر - لبنان 24

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