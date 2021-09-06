مصر..وفاة طبيب شهير عمل كفنان مع عادل إمام

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "الوطن" بوفاة سمير الملا، الطبيب الجراح والفنان المصري، بعد معاناة مع المرض في أيامه الأخيرة.

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وبحسب أسرة الفنان الراحل، فإن أداء صلاة الجنازة سيجري بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.



عن حياته ومسيرته الفنية:



سمير الملا طبيب قلب مصري شهير، يهوى الفن، ودخله عن طريق العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، حيث كان يؤدي دور الطبيب في معظم أدواره.



ومن أعماله التلفزيونية مسلسل "مبروك جالك ولد (1978)"، و"دموع في عيون و قحة (1980)"، و"رأفت"، و"رأفت الهجان (1990)"، و"الفرار من الحب (2000)"، و"اغتيال شمس(2010)".

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روسيا اليوم