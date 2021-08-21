السبت 21-08-2021
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السبت، 21-08-2021 04:46 م

نجاح جديد لنانسي عجرم في حفلات مصر - فيديو

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الوكيل الإخباري - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً مساء أمس الجمعة في الساحل الشمالي بمصر.

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وأطلت عجرم بفستان أسود مبهر نال إعجاب الجميع، ووضعت مكياجا هادئاً، وشاركت جمهورها بصور من الحفل نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" مع تعليق قالت فيه: "مصر أم الدنيا".


وقدمت نانسي عجرم مجموعة من أشهر وأجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.


ورفع الحفل شعار كامل العدد حيث شهد حضور جماهيري ضخم يتناسب مع جماهيرية عجرم الكبيرة في مصر.

 

يُذكر أن نانسي عجرم أصدرت مؤخرا أحدث كليباتها "سلامات" من ألبوم Nancy10 وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة، وإخراج سمير سريافي.


 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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