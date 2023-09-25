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الإثنين، 25-09-2023 04:09 م

قصي خولي يتحدث عن أعماله الفنية وزواجه مجدداً

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الوكيل الإخباري- تحدث النجم قصي خولي عن أعماله الفنية ونجاحاته وأسرار في حياته الشخصية خلال استضافته في برنامج "المشهد"، مشدّداً على النّعم الموجودة في حياته وهي: الأهل، ابنه، صحته، عمله وقوة الإيمان.

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وعبّر النجم السوري عن التجارب السيئة في إعادة تصوير الدراما الأجنبية الى الصيغة العربية، معتبراً أن "الشيء السيء في إحضار نخبة من الممثلين والممثلات والكتّاب وصنّاع الدراما وتوظيف كل هذا الجهد بعمل يُعاد بصيغة ثانية ولغة ثانية فقط لعرض مسلسلات على التلفزيون. أنا أراه عملاً غير قيّم، يقوم على الاستنساخ وفاقد الروح"، ومضيفاً: "الى الآن لم يصلني أي دور مستنسخ يلفت نظري".


وعن عمله المنتظر عرضُه خلال موسم رمضان 2024، قال خولي: "لا أعلم حتى الآن، ولكن أعتقد أن النجمة التي ستكون معي هي دانييلا رحمة، وسيكون عملاً اجتماعياً لطيفاً".

 

وأشار إلى أنه "لا يعيش حالياً علاقة عاطفية وليس جاهزاً للزواج مجدداً"، مؤكداً أن شهرته عقّدت عملية اختيار شريكة مناسبة، اذ يجد صعوبة في التخلّص من صورته الشهيرة والظهور بشكله الحقيقي أمام الشريكة المحتملة، كما يخشى من استغلاله لأغراض شخصية.


وتابع أنه لا يرى نفسه فاشلاً في الحب، بل كان سعيداً وفخوراً بالتجارب العاطفية التي عاشها، لأنها كانت كلها حقيقية وصادقة وإن لم تنتهِ بالزواج.


وأكد أن الوضوح والصدق في العلاقات العاطفية هما مفتاح نجاح أي علاقة، مشدداً على أن الزواج الناجح يقوم على مفهوم الشراكة، والحب بعد الزواج لا ينتهي بل يتغير ويأخذ أشكالاً مختلفة.

 

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