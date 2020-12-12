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السبت، 12-12-2020 01:19 م

قصي خولي يتعرض لإصابة في قدمه ويخبر والدته على الهواء

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان قصي خولي عن تعرضه لإصابة في قدمه أثناء تصويره مسلسله الجديد "لا حكم عليه"، والذي من المنتظر ان يعرض قريباً.

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واشار الى انه يواصل تصوير مشاعده وهو يتكئ على العكازة خلال السير على قدمه.


وقد ظهر خولي في كواليس احدى ابرامج التلفزيونية وهو يسير بالكعازة في الكواليس، وحرص على اخفاء الامر عن الجميع بمن فيهم والدته الذي كشف لها عن اصابته على الهواء مباشرة، وقال بعفوية: "ماما انا اجري مكسورة".


حيث انه قال : "عم بمشي بالعكاز ولكن الامور تمام بفضل الله ولكن العكاز من الضروريات لازم شوي ريّح ويكون معي شي يسندني ، الإصابة صغيرة"

 

 

المصدر : لها 



 




 

 


 

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