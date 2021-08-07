قصي خولي يثير الجدل بتغير ملامحه - فيديو

الوكيل الإخباري - يواصل الممثل السوري قصي خولي إثارة الجدل حول الإطلالة التي سيعتمدها في مسلسله الجديد "توتر عالي"، والتي اضطر لتغيير بعض ملامحه من أجلها.

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وشارك قصي متابعيه عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو خلال ممارسته للتمارين الرياضية، وبدا فيها بشكل مختلف جديد بشوارب عريضة وكثيفة ومن دون ذقن، تحضيراً لشخصيته الجديدة.



وكان واضحاً تغيّر ملامح وجهه، حيث ظهر بشكل مختلف وكأنه خضع بالفعل لعملية تعريض الحنك التجميلية المعروفة بعملية "التكساس"، وهو ما لاحظه عدد كبير من متابعيه.



وكان قد علم موقع "الفن" أن الممثل قصي خولي يخوض تجربة الإشراف الدرامي للمرة الأولى عبر مسلسل يحمل اسم "الوسم" وسيلعب فيه دور البطولة أيضاً.



والجدير ذكره أن العمل من فكرة وإشراف قصي نفسه كما ذكرنا وسيناريو وحوار بسيم الريس وإخراج سيف الدين سبيعي، ويتألف من عدة مواسم، وكل موسم يتألف من 7 حلقات.



ومن المقرر انطلاق تصويره خلال شهر أيلول المقبل، وستتنقل الكاميرا بين عدة أماكن في لبنان ومصر وأوروبا.



وسيشارك في النص أيضاً أربعة مؤلفين وهم منال غانم وسنان معوض وبراءة رزق وفادي رفاعي.

المصدر - الفن