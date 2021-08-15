الأحد 15-08-2021
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الأحد، 15-08-2021 04:55 م

قصي خولي يعتذر عن حضور حفل الموريكس دور بعد حادث انفجار عكار

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الوكيل الإخباري - قدّم الممثل السوري قصي خولي اعتذاره عن عدم حضور التكريم لجائزة الموريكس دور، وذلك بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر على لبنان وسوريا ودول اخرى، اذ كتب على حسابه الخاص: بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول اخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة ‎الموريكس دور واشكر القيمين على هذا الحفل واتمنى ان نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة افضل.

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وكان قد علم موقع الفن أن قصي خولي يخوض تجربة الإشراف الدرامي للمرة الأولى عبر مسلسل يحمل اسم الوسم وسيلعب فيه دور البطولة أيضاً.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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