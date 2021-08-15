قصي خولي يعتذر عن حضور حفل الموريكس دور بعد حادث انفجار عكار

الوكيل الإخباري - قدّم الممثل السوري قصي خولي اعتذاره عن عدم حضور التكريم لجائزة الموريكس دور، وذلك بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر على لبنان وسوريا ودول اخرى، اذ كتب على حسابه الخاص: بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول اخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة ‎الموريكس دور واشكر القيمين على هذا الحفل واتمنى ان نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة افضل.

اضافة اعلان



وكان قد علم موقع الفن أن قصي خولي يخوض تجربة الإشراف الدرامي للمرة الأولى عبر مسلسل يحمل اسم الوسم وسيلعب فيه دور البطولة أيضاً.

المصدر - الفن