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الأربعاء، 27-09-2023 03:46 م

قصي خولي يوجه عتاباً لنادين نجيم بسبب مسلسل "2024"

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الوكيل الإخباري- حل النجم السوري قصي خولي ضيفاً على برنامج "عندي سؤال" على قناة المشهد في دبي، تطرق خلال الحلقة إلى العديد من الأسرار الشخصية والمهنية.

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ووجه قصي عتاباً إلى النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وطاقم عمل مسلسل "2024" المرتقب عرضه في موسم دراما رمضان 2024، والذي تجتمع فيه نادين لأول مرة مع النجم السوري محمد الأحمد، ومن كتابة بلال شحادات، وعبارة عن نسخة مكملة عن مسلسل "عشرين عشرين" الذي جمع نادين مع قصي خولي قبل عامين.


وفي هذا الصدد، أعرب قصي عن انزعاجه إذا كان ما يتم تداوله حول أن مسلسل "2024" هو امتداد لمسلسل "2020"، صحيحاً، فإنه يسجل عتباً على طاقم العمل، قائلاً: "طبعاً سوف أشعر بالحزن لأنني كنت أحد أعمدة المسلسل".


وقال قصي إنه بعد مسلسل "وأخيراً" الذي جمعه بنادين في رمضان الماضي، شعر الثنائي بضرورة انفصال هذه الثنائية والاكتفاء بما قدماه سوياً، حتى لا يشعر الجمهور بالملل.


وألمح قصي إلى وجود مسلسل يجمعه مع النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، من المرتقب عرضه خلال دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.


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