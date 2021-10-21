قطع الأضواء على محمد رمضان في مهرجان الجونة

الوكيل الإخباري - لا زال موضوع انقطاع الأضواء والكهرباء بعد صعود الفنان المصري محمد رمضان على المسرح خلال إحيائه حفل افتتاح مهرجان الجونة حديث الساعة فمنهم من قال ان الموضوع حصل بالصدفة والبعض الاخر قال ان هذا الامر مقصود.



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الا ان أوضح المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، كشف حقيقة الأخبار المتداولة وقال خلال لقاء له مع برنامج "تفاعلكم"، المُذاع عبر قناة العربية، أن هذه شائعات عارية تمامًا عن الصحة.

وأنهم في مهرجان الجونة يعملون كفريق واحد، ولا يستطيع أحد أن يفرض نفسه عليهم وأضاف أنه في حالة عدم ترحيبهم بـ محمد رمضان في مهرجان الجونة، فلماذا يدعونه للحضور من البداية .

المصدر - الفن