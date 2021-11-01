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الإثنين، 01-11-2021 02:41 م

كارول سماحة تحتفل بعيد زواجها الثامن - صورة

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الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة كارول سماحة، بعيد زواجها الثامن برفقة زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وسط أجواء احتفالية تملؤها السعادة.

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ونشرت كارول، عبر حسابها في "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها بملامح بسيطة ومختلفة وكانت تحتضن زوجها، تعبيراً عن مدى حبها وسعادتها الغامرة بهذه المناسبة.

وكتبت كارول، في التعليق على منشورها، قائلة: "اليوم أكملنا ثماني سنوات على زواجنا، لقد كنت أجمل اختيار بحياتي"، ومازحت زوجها، قائلةً: "تزوجنا أم لا.. على الحالتين ندمانين.. لأ لحد اليوم ما ندمت.. بالعكس يمكن احلى خيار بحياتي".

 

 

المصدر - لبنان 24

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