كاريس بشار في دراما توعوية عن سرطان الثدي

الوكيل الإخباري - بدأت في بيروت عمليات تصوير مسلسل جديد لمصلحة شركة روش العالمية للأدوية، وعلمت نواعم أن المسلسل يطرح الإطار الاجتماعي المشوق من باب ايصال رسائل للنساء عموماً بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتؤدي النجمة السورية كاريس بشار دور البطولة في المسلسل إلى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين ومنهم جان دكاش وميرفا القاضي.



وبحسب المعلومات فأن ضيوف الحلقات هم مجموعة من الفنانين ومنهم الممثلة أمل عرفة التي تحل ضيفة في حلقة واحدة فقط.



المخرجة رندة العلم التي تولّت مهام إخراج المسلسل تعمل بجدية لإيصال الفكرة بعد تجربتها الناجحة في الإخراج في مسلسل "حادث قلب" اللبناني، ويعوّل كثيرون على تجربة العلم في الرسالة الإنسانية التي تطرحها فكرة المسلسل الذي لم يُكشف عن اسمه حتى اللحظة.

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يُذكر أن المسلسل سيُعرض على ثماني محطات تلفزيونية، بالتزامن مع حملة تقودها الشركة الراعية للتحذير من خطر السرطان الذي يهدد معظم النساء في العالم.

المصدر - لبنان 24