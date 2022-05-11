الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 09:45 ص

كاظم الساهر يغني في الرياض

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الوكيل الإخباري-أعلن الفنان كاظم الساهر عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي " عن احياء حفل غنائي في الرياض بتاريخ 13 ايار الحالي .

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وبالتفاصيل ذكر الفنان ان الحفل سيقام على مسرح ابو بكر سالم في الرياض خلال مهرجان "الغناء بالفصحى" وهو من تنظيم وزارة الثقافة السعودية .

 

يذكر ان مهرجان" الغناء بالفصحى" تقيمه وزارة الثقافة السعودية خلال الفترة من 12-13 ايار الحالي بمشاركة عدد من كبار المطربين العرب يقدمون خلاله مجموعة من الأغاني والقصائد المغناة بالفصحى؛ احتفالاً بتراث وغنى اللغة العربية الفصحى.


 




 

 


 

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