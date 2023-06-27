كريم عبد العزيز يروي صعوبات مسلسله الرمضاني المقبل

الوكيل الإخباري- يخوض الفنان كريم عبد العزيز سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "الحشاشين"، بعد غياب عن الدراما رمضان الماضي.

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وكشف كريم تفاصيل العمل مؤكداً أنه من أهم وأصعب الأعمال التي قدّمها طوال مشواره الفني، حيث قال: ""الحشاشين" أهم وأكبر وأصعب الأعمال اللي هعملها في حياتي، وأتمنى إن المسلسل ينال إعجاب الجمهور".



وأضاف: "لما عرفت موضوع مسلسل "الحشاشين" وقصته سقعت وتلجت؛ لأن الموضوع مهم جداً وأبعاده الفكرية مهمة وجديدة، ومحتاج تحضير كويس جداً، سعيد بالتعاون لثالث مرة مع المخرج بيتر ميمي، والتعاون لأول مرة مع عبد الرحيم كمال".

لها

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