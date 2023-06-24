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السبت، 24-06-2023 02:52 م

فيلم بيت الروبي يحصد أكثر من 9 ملايين جنيه خلال3 أيام في مصر

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الوكيل الإخباري- استطاع فيلم بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود  عبد العزيز تحقيق نجاحًا كبيرًا، وحصد إيرادات مرتفعة على مدار الثلاثة أيام الذي طُرح بهم في دور العرض المصرية.

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وحقق فيلم بيت الروبي بالأمس في دور العرض المصرية 4.100.713 جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم 9.223.808 جنيه، وذلك حسبما أكد مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي.


يعد فيلم بيت الروبي من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، ويشارك فيل الفيلم العديد من الفنانين مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، منهم: نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، مصطفى أبو سريع، محمود السيسي، شريف دسوقي، حاتك صلاح، سارة عبد الرحمن، هذا إلى جانب ظهور الإعلامية منى الشاذلي بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث الفيلم.

 

القاهرة24


 




 

 


 

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